Tips voor een avondje uit: Literair Café en concert The Lasses

LITERAIR CAFÉ: SHOLEH REZAZADEH

BREDEVOORT - Sholeh Rezazadeh (1989) is schrijver, dichter en performer. Ze kwam in 2015 vanuit Iran naar Nederland. In 2021 verscheen haar debuutroman ‘De hemel is altijd paars’. Een verhaal over het opbouwen van een nieuw leven in een vreemd land. Vrijdag 27 januari is zij te gast tijdens het literair café in de Koppelkerk in Bredevoort. De lezing begint om 20 uur. Tickets kosten 10 euro.