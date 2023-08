Toms droomhuis leek in kannen en kruiken, nu vist hij alsnog achter het net: ‘Had er allang moeten wonen’

Verwoed FC Twentefan Rob Welten nieuwe voorzitter van Twen­te-pro­ject Scoren in de Wijk: ‘Ik was als Limburgse jongen al Twentefan’

Rob Welten, burgemeester van Haaksbergen, is per 1 september voorzitter van FC Twente Scoren in de Wijk. „Ik was als Limburgse jongen al Twente-fan voordat ik ook maar wist waar Twente eigenlijk lag.”