‘Tussen Kunst en Kitsch’-Mondriaan hangt binnenkort in Winterswijk

Uniek werk van Mondriaan is ‘thuis’ in Winters­wijk: ‘32.000 euro is echt een koopje’

WINTERSWIJK - Het vroege werk Boereninterieur met haard in de Achterhoek van kunstschilder Piet Mondriaan is thuis in Winterswijk. Woensdagmorgen onthulde Villa Mondriaan-directeur Jana Roovers (25) het schilderij in het Winterswijkse museum.