Uitstel voor cultuurkwartier Wooow Winterswijk: onderzoek naar alternatieven, zoals RK Jacobuskerk

Tot frustratie en teleurstelling van de oppositie in de raad, die vindt dat na zes jaar plannen maken er knopen moeten worden doorgehakt. ,,Pak nu eens door", verzuchtte fractievoorzitter André van Nijkerken van de partij Morgen. ,,Kijk eens naar onze sportverenigingen waar we enorm in hebben geïnvesteerd, en met succes. Waarom zo moeilijk doen over cultuur? Wel veel geld uitgeven aan infrastructuur, zoals het Vrijheidspark en de aankoop van steenfabriek de Vlijt, maar niet aan cultuur.”