Vakbond kondigt vijf dagen regionale OV-staking aan, maar Arriva wil blijven rijden waar dat kan

De strijd om betere cao-afspraken in het regionale vervoer duurt voort. Om een doorbraak te forceren, worden komende week bijna alle regionale bus- en treinverbindingen platgelegd. Reizigers moeten rekening houden met veel uitval en in het beste geval flinke vertragingen.

Welke treinen en bussen er precies uit gaan vallen, is lastig te zeggen. Dat komt omdat twee stakingen samenkomen. Zowel het personeel dat werkt onder cao Openbaar Vervoer, als de mensen die vallen onder cao MultiModaal, leggen het werk neer. Daar vallen respectievelijk 13.000 en 1300 mensen onder.



Maar niet iedereen staakt de hele week. Zo laat vakbond VVMC, die opkomt voor de machinisten in het regionale vervoer, weten dat hun leden waarschijnlijk slechts of één of twee dagen zullen staken. Op welke lijnen minder gestaakt wordt, ligt aan de cao waar de machinist onder valt en vakbond waarbij hij of zij is aangesloten. En dat is nou niet iets dat je als reiziger aan de buitenkant van de trein kunt zien.

Onduidelijkheid

Maar zelfs als je daar wél inzicht in hebt, is het koffiedik kijken wat er maandag allemaal wel en niet rijdt. ,,Het is voor ons op dit moment ook nog een groot vraagteken”, laat een woordvoerder van Arriva weten. ,,Het ligt er maar net aan hoe groot de stakingsbereidheid is. Voor buschauffeurs geldt dat als ze niet staken, ze gewoon kunnen rijden.”

Bij treinen is dat wat lastiger. ,,Daar hebben we inderdaad een minimale bezettingsgraad. Maar we hebben, mede door de stakingen van de afgelopen tijd, wel beter inzichtelijk gekregen met wat voor bezetting we wél kunnen rijden. Als het kan, dan zullen we ook treinen laten rijden.”

De bonden verwachten dat dat niet zal gebeuren. ,,De stakingsbereidheid is heel groot", zegt Edwin Kuiper van FNV Streekvervoer. Zijn organisatie maakt zich samen met de CNV en VVMC hard voor nieuwe afspraken. ,,We willen dat lonen automatisch meestijgen met de inflatie en dat er maatregelen genomen worden om de werkdruk te verlagen. Bijvoorbeeld door meer mensen in dienst te nemen en de roosters te verbeteren.”

Alle vervoerders

De bedrijven die geraakt worden door de staking van komende week, zijn Arriva, EBS, Keolis Nederland, RET, Transdev en Qbuzz. Daar vallen ook merken als Breng, Connextion (beide Transdev) en Syntus (Keolis) onder.

Fred Kagie, voorzitter van de werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) betreurt het dat er weer gestaakt gaat worden. Volgens hem is de stakingsbereidheid in de sector lang niet zo hoog als de bonden doen voorkomen. ‘De reizigers zijn van deze acties de dupe’, laat hij via een persbericht weten. ‘We zijn een heel zichtbare sector, dus acties werken ontwrichtend. Dat weten de vakbonden ook. Voor hen is staken een manier om snel publiciteit te krijgen, maar ze duperen reizigers en dat heeft effect op het behoud van reizigers voor de lange termijn.’

Website

Het advies aan reizigers is de website van de vervoerders goed in de gaten te houden. ,,Zo snel wij weten wat er uitvalt, zullen we dat daar laten weten”, zegt de woordvoerder van Arriva. ,,Dat geldt ook voor alle andere vervoerders.”

