‘Verander de lesstof, niet de eisen voor cijfers en examens’

Oorlogsmu­ni­tie uit de grond gehaald in Elten: werk aan hotel kan doorgaan

Meerdere granaten zijn verwijderd rondom het nog te openen Waldhotel in het Duitse Elten. Niet uitgesloten is dat hier nog meer explosieven in de grond liggen, maar het werk aan het Waldhotel kan in ieder geval weer voortgezet worden.