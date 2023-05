Verloskundigen: voorkomen dat kind in auto geboren wordt nu kraamkamers Slingeland dag dicht zijn

Personeel ziekenhuis Zutphen overvallen door sluiting verloskun­de: ‘Voorlopig vrijge­steld van werk’

Het besluit van Gelre ziekenhuizen om de afdeling verloskunde in Zutphen per direct te sluiten is als een dreun binnengekomen bij verloskundigen en verpleegkundigen op de werkvloer. ,,Ik ging op vakantie en een week later kwam ik terug zonder werk.’’