‘Vervuilde grond móét uit de kleiput’; buurt eist actie na onderzoek expert Wageningen

met video Expert uit Wageningen verbluft over vervuilde grond in kleiput: ‘Deze plas is een tijdbom’

De kleiput in Winterswijk is een tijdbom. Dat vindt hoofddocent Miquel Lurling van de Wageningen Universiteit, die daarom dringend adviseert om de vervuilde grond uit de plas te halen. ,,Alleen dan is er nog redding mogelijk.”