Verwarde man die op blote voeten zijn huis verliet, is weer terecht

indebuurt.nl Van leesplank­jes tot kroontjes­pen­nen: dit zag je vroeger in Doetinchem­se klasloka­len

Smartborden, videoschermen en tablets; die zie je nu in veel Doetinchemse klaslokalen. Dat was vroeger niet het geval. Scholen zijn in de loop der jaren behoorlijk veranderd. Kijk maar eens mee!