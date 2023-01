Voor Pax dreigt na 41 jaar het doemscenario van de vierde klasse

Einde van een tijdperk: coronatest en prikpost Doetinchem dicht, Groenlo op woensdag ook

DOETINCHEM/GROENLO - De coronatest- en vaccinatielocatie van de GGD in Doetinchem sluit per 1 april. De testlocatie in Groenlo is per 1 februari op woensdag dicht. Er is namelijk nog amper aanloop van mensen die zich laten testen op of vaccineren tegen corona.

27 januari