‘Vriendelijke overvaller’ met groot mes die ook vader en agente bedreigde gaat 16 maanden cel in

Man (22) die caissière bedankte na brutale overval verdacht van nog drie andere zaken: ‘Ik wil graag naar de kliniek’

ZUTPHEN - De 22-jarige man uit Hasselt die ervan verdacht wordt de Plus-supermarkt in Winterswijk overvallen te hebben met een groot mes, wordt van nog drie andere strafzaken verdacht. Dat werd duidelijk tijdens de pro-formazitting in Zutphen. Hij blijft, in afwachting van de inhoudelijke behandeling, vastzitten.