Vriendin Doetinchemse drugsverdachte moet huis uit: ‘Maar ze wist niet wat haar vriend deed’

Primeur voor Bon Boys levert duel in Noordwijk op

Een primeur deze dinsdagavond voor Bon Boys. De Haaksbergse ploeg zat voor de allereerste keer in de koker voor de loting van de eerste ronde van de ‘grote’ KNVB Beker. Het leverde de ploeg een uitduel op: in Noordwijk tegen SJC. HSC’21 ontvangt in de eerste ronde competitiegenoot Harkemase Boys.