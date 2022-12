‘Warme kamer’ in Winterswijk dicht in kerstvakantie: te weinig vrijwilligers

WINTERSWIJK – De warme kamer van het Leger des Heils in Winterswijk is in de kerstvakantie anderhalve week gesloten. De deuren gaan tijdelijk dicht wegens een tekort aan vrijwilligers.

,,We hebben gewoon geen personeel voor deze periode”, zegt Hanny Noorman, locatieleider van het Leger des Heils in Winterswijk. ,,We hebben maar een beperkt aanbod aan vrijwilligers. Zij moeten ook even tot rust komen en de feestdagen vieren.”



De warme kamer is een initiatief om de energiecrisis te bestrijden en vooral bedoeld voor mensen die het wat minder breed hebben, al is iedereen welkom. Wekelijks zoeken zo’n vijftig mensen de warmte op bij de organisatie.

,,Die mensen reageren heel positief op het initiatief. Ook in de bibliotheek in Winterswijk is een ruimte waar ze langs kunnen komen.”

Warme kamer op 4 januari weer open

Rond de feestdagen willen mensen graag opwarmen bij het Leger des Heils. ,,Ja, die behoefte is er zeker”, zegt Noorman. ,,Maar het is nu even niet anders helaas. Op 23 december hebben we nog wel een kerstfeest gehouden.”

Nu is de warme kamer tijdelijk gesloten tot in de eerste week van het nieuwe jaar. Vanaf 4 januari kan iedereen de warme kamer weer bezoeken.

De warme kamer in Winterswijk is te bezoeken in het gebouw van het Leger des Heils aan de Spoorstraat.

