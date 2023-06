Waterschap Rijn en IJssel levert boten, zwemvesten en pompen voor Oekraïne

Films Twentse textielfa­mi­lies nu online: ‘Beelden van een verdwenen wereld’

De mobilisatie van het Nederlandse leger in Haaksbergen 1939, een bezoek aan de Formule 1 op de Nürburgring en een huwelijk in oorlogstijd: het zijn zo maar wat beelden uit het filmarchief van de Twentse textielfamilies. Hun nazaten droegen de films onlangs over aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Daar zijn ze nu voor het eerst voor iedereen te zien.