Waterschap Rijn en IJssel levert twee boten, zwemvesten en pompen voor Oekraïne

Middeleeuw­se kledij Hanzefeest omgeruild voor koelere variant; ook andere evenemen­ten nemen hittemaat­re­ge­len

Acteurs in middeleeuwse kledij, schutters in vol ornaat en honderden wandelaars of hardlopers trotseren dit weekend de zomerse temperaturen. En omdat die flink kunnen oplopen, worden in de Liemers en Achterhoek verschillende maatregelen getroffen.