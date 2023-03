Waterschapsverkiezingen; onderschat of onbelangrijk?

Het Belang niet onderschatten

Het belang van een waterschap moet niet onderschat worden. De afgelopen jaren hebben we ervaren hoe belangrijk waterbeheer is. Het is echter de vraag of de huidige structuur van waterschappen en de daaraan gekoppelde verkiezingen wenselijk is. 21 waterschappen, 4667 kandidaten voor 255 partijen, waarvan zelfs 18 in Limburg!



En wat valt er nu werkelijk te kiezen? Iedere inwoner wil dat het waterbeheer goed geregeld is; een mooie balans is tussen veiligheid en natuurbeheer. Maar hoe weet de burger nu welke wezenlijke verschillen er zijn tussen de partijen en hun belangen? Ik pleit voor een landelijke aanpak van waterbeheer in plaats van de regionale of provinciale schappen.



Veel politiek, terwijl het juist een kwestie is voor vakmensen en technisch specialisten. Dat is ook de conclusie van het onderzoek naar de waterschappen. Wat mij betreft gaat het roer om in het waterschapsland!