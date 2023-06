We moeten stoppen met het vol leggen van daken met zonnepanelen

met video Warenhuis in grensdorp overleeft komst van de Action, maar gaat nu toch dicht: ‘Waar moeten we nu heen?’

De komst van discounter Action naar Dinxperlo in 2001 was ‘even slikken’ voor het echtpaar Raterink en hun gelijknamige warenhuis in het grensdorp. Maar door het blijven bieden van kwaliteit in hun keur aan producten, bleef het bedrijf bloeien. Tot eind dit jaar, als Ben (65) en Karine (63) er alsnog mee stoppen. ,,Je kunt het je zo gek niet bedenken, of we hebben het.”