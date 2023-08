Wegwijs in de 150 optredens op het Stadsfeest: van ‘Atemlos’ tot een potje schaken

VRIJDAG

Uw verslaggever nadert de 61 dus kan zich best voorstellen dat de jonge garde (voor het gemak rekenen we daar iedereen onder de 30 toe) dan al lang op De Bleek staat. Daar is het Doetinchems Manifest met rappers en dj’s.



Het is de enige plek op het festival waar een entreeprijs geldt: vrijdag 17,50 euro en zaterdag 22,50 euro.



En dan krijg je ook wat, want vrijdag om 23.00 uur is er een show van rapper Boef op podium 3. Daarnaast is er óók een kleiner podium 4. Dat u het weet.