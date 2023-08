Wil je weten: hierom vieren we al sinds 1986 Stadsfeest

Wilco (60) is halfzijdig verlamd, maar blijft een triatleet: ‘Triatlon Eibergen, d’ran!’

In Hengelo (Gld.) kwam hij in juni zes minuten eerder over de finish dan een jaar eerder. Triatleet Wilco Giesen (60) mag dan halfzijdig verlamd zijn, hij gaat nog steeds vooruit. Zondag wacht The Chariot Triathlon in Eibergen. „Prachtig parcours. Hup, d’ran!”