Wilma uit Didam koos voor primitief leven in Roemenië: ‘Eten dat over is delen we met de buren’

column Shop till you drop: waarom vrouwen graag winkelen en mannen juist willen vluchten

Daar zitten ze. Of staan ze. Mannen. Verveeld, geïrriteerd. Zuchtend op hun horloge kijkend, hun smartphone nog maar een keer checkend of de zoveelste sigaret rokend. Waar blijft ze? Hun blikken turen tevergeefs naar de winkeldeuren. Daar binnen gaat hun vrouw helemaal los. Buiten wachten ze ongeduldig. En ongelukkig. Universeel theater in alle winkelcentra.