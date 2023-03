Wim Pol nieuwe trainer ’t Peeske, Marcel Muhlack naar AVW’66

Uitslagen en verslagen handbal: Nederlagen voor ZVBB'21 en Olympia, gelijkspel bij RSC-WHC

Handbal - ZVBB'21 heeft zaterdagavond in eigen huis verloren van E&O (20-26). Een niveau lager, in de tweede tweede divisie, leed ook Olympia een thuisnederlaag. Het tweede team van DSVD won met 17-29. In de hoofdklasse eindigde het duel tussen RSC en WHC in een gelijkspel (20-20).