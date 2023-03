Winterswijk gaat op zoek naar locaties voor flexwoningen voor arbeidsmigranten

,,We krijgen nu al aanvragen van initiatiefnemers die arbeidsmigranten willen huisvesten”, geeft wethouder Gosse Visser aan. ,,Om goed in beeld te krijgen wat de daadwerkelijke behoefte is, laten wij door een extern bureau onderzoek doen."

Flexwoningen

Het onderzoek richt zich zowel op de huidige als toekomstige behoefte aan arbeidsmigranten. ,,Ook laten we onderzoeken wat mogelijk geschikte locaties zijn voor flexwoningen voor deze doelgroep. Daarnaast kijkt het bureau naar subsidiemogelijkheden en de kansen om doelgroepen te combineren, zoals spoedzoekers en jongeren.”

De wethouder noemt kwalitatief goede huisvesting een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers, uitzendbureaus en de gemeente. ,,Werkgevers hebben arbeidsmigranten nodig vanwege een tekort aan beschikbaar personeel in Nederland. Daarom vragen we ook of bedrijven bereid zijn mee te investeren in de huisvesting van arbeidsmigranten. Niet meer dan logisch, want arbeidsmigranten moeten fatsoenlijk kunnen wonen.”

Er worden op dit moment gesprekken gepland met grotere werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters en de Ondernemerskring Winterswijk (OWIN).

Chauffeurs DFDS

Transportbedrijf DFDS, voorheen HSF, is ook benaderd voor het onderzoek. Directeur Frank Kremer is blij met het onderzoek: ,,Het is goed om dit eens goed in kaart te brengen. Wij hebben voor onze chauffeurs eigen huisvesting, dus wij zijn zelfvoorzienend.”

Wel maakt DFDS gebruik van arbeidsmigranten via uitzendbureaus. ,,Die uitzendbureaus zorgen zelf voor de huisvesting, maar je wilt wel dat die uitzendkrachten goed gehuisvest zijn.”

Regionaal

De groeiende behoefte aan arbeidsmigranten en geschikte huisvesting staat ook in de regio Achterhoek hoog op de agenda. De regio werkt op dit moment aan een uniform regionaal beleidskader. Hierin wil men de kwaliteitseisen van huisvesting voor arbeidsmigranten omschrijven en de controle en handhaving hiervan. Ook worden er afspraken gemaakt over de aantallen te huisvesten arbeidsmigranten.

