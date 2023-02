Winterswijk schroeft aantal asielzoekers op azc terug naar 400: ‘Er komt ruimte voor statushouders’

Column Probleme met onze zoer vediende vri-jheid

Deur den oorlog in de Oekraïne of at d’r weer ’s een terroristische aanval van Islamitische fundamentalisten wudt gepleeg, dan wudt dat duk uutgeleg as een aanval op onze Westerse manier van laeve. As basis doorvan wudt dan altied as eerste ‘onze vri-jheid’ genuup, as een van de belangriekste kenmarke. En dan wudt, naos den van de individuele mins veural onze gezameleke vri-jheid gemeind.