Winterswijkers met scootmobiel krijgen les: ‘Soms geen flauw benul hoe het werkt’

WINTERSWIJK - Inwoners van Winterswijk die een scootmobiel in bruikleen hebben gaan op les. In de parkeergarage onder het gemeentehuis krijgen ze instructies over hoe het vervoersmiddel goed en veilig te gebruiken.

Het heeft even geduurd voor de gemeente Winterswijk de eigen inwoners met een scootmobiel wilde aanschrijven om les te nemen, zegt. voorzitter Marcel Zieverink, voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Winterswijk. Al jarenlang probeert VVN een cursus te organiseren, maar zonder succes.



,,De gemeente hield ons idee om die mensen een les te laten volgen altijd tegen, in verband met de privacy wetgeving. Maar ze geven zelf de scootmobiels in bruikleen, dan kun je de gebruikers toch ook vragen om op les te komen?", aldus Zieverink.

Volgens hem is dat hard nodig. ,,Sommigen hebben echt geen flauw benul hoe zo’n ding werkt. Bij de uitleen krijgen ze te horen hoe ze voor- en achteruit moeten, maar daar houdt het mee op. We maken mee dat mensen niet eens weten dat je sneller en langzamer kunt.”

Wethouder maakt zelf rondje door dorp

VVN heeft in het verleden vaker scootmobiellessen gegeven en in Winterswijk onlangs met wethouder Wim Wassink een rondje door het dorp gemaakt. ,,We hebben nu eindelijk een wethouder die ook het belang ervan inziet”, zegt Zieverink.

Wassink reed zelf in een scootmobiel door het dorp. ,,Zo kwamen we heel wat knelpunten tegen in het dorp. En kreeg hij mee dat je voor het rijden in een scootmobiel best wat instructies kunt gebruiken."

Praktijk en theorie

In Winterswijk zijn 305 inwoners met een scootmobiel persoonlijk door Wim Wassink aangeschreven. De VVN verwacht niet dat iedereen op les komt. De lessen zijn op de vrijdagen 10 en 24 maart, met 31 maart als reservedatum voor als er veel aanmeldingen komen. De ochtend of middag bestaat uit drie delen: theorieles, praktijkles en een les over de knelpunten in Winterswijk.

Zieverink: ,,Het is van belang dat de gebruikers weten hoe ze met hun geleende scootmobiel om moeten gaan. Bijvoorbeeld achteruit inparkeren, dat vinden sommigen best lastig. Of een helling op en af.”

Die kneepjes leren ze tijdens de praktijkles, die door rij-instructeur Frank Massop wordt gegeven.

