Winterswijkse inbreker (40) sluipt in een verenigingsgebouw, politie houdt hem aan

Succesvol­le proef met observatie­bed­den voor ouderen in verpleeg­huis Pronsweide gaat door

WINTERSWIJK - Zorginstelling Marga Klompé wil doorgaan met de observatieafdeling voor ouderen in verpleeghuis Pronsweide in Winterswijk. De afdeling is opgezet om te voorkomen dat ouderen met ernstige, maar onduidelijke psychische of lichamelijke klachten van het kastje naar de muur worden gestuurd.

4 januari