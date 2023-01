Zelf de baas door nieuwe technieken in de zorg; heerlijk slapen met een robot in de armen

met videoTechniek in de zorg kan veel betekenen voor mensen. Ze voelen zich fijner, kunnen zich beter zelf redden, het biedt veiligheid en het helpt als je met iemand wil praten of schrijven.

,,Door technologie in mijn rolstoel kan ik nu veel dingen zelf doen, die ik vroeger niet kon doen”, vertelt Eilien Wevers van de Flits. Ze heeft een meervoudige beperking en is afhankelijk van haar rolstoel. De technologie in haar rolstoel geeft haar meer zelfstandigheid, waardoor ze nu zelf de deur open kan doen, zelf haar appel kan schillen en zelf dingen van de grond kan pakken.

Robotkat

Met techniek kan je echt heel veel. Marloes, een bewoner bij Estinea, heeft bijvoorbeeld een robotkat: Janneke. Marloes vond het moeilijk om haar gedachten en gevoelens te delen met anderen en trok zich steeds meer terug. Ze is heel gek op dieren en haar begeleiders hebben toen een robotkat voor haar aangeschaft. Marloes en Janneke bleken een gouden match. Marloes: ,,Janneke zorgt goed voor mij en ik voor haar. Ze is er altijd voor mij en luistert naar mij als mij iets dwars zit.”

Volledig scherm Linda Susebeek toont de Somnox. ,,Ik werd er heel rustig van." Foto : Jan Ruland van den Brink © Jan Ruland van den Brink

Slaaprobot

Een laatste voorbeeld is de Somnox, een slaaprobot. De Somnox is een soort kussen dat met je mee ademt en helpt om je ademhaling te vertragen. Op deze manier kom je tot rust en val je sneller in slaap. Hier hebben niet alleen mensen met een beperking baat bij, maar eigenlijk alle slechte slapers.

De leden van de Flits hebben de slaaprobot getest en zij waren razend enthousiast. Romay Boogaerts: ,,Ik vond het heel fijn en ik viel er bijna van in slaap. Terwijl ik gewoon op een stoel zat. Het hielp mij om heel rustig te worden.”

Bekijk de video over de Somnox via onderstaande QR-code of op dg.nl/deflits.

