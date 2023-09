Zes nieuwe aangiftes van seksueel misbruik tegen fysiotherapeut die zich eerder vergreep aan jonge patiëntes (16 en 18)

interview Na achttien jaar is Charles Droste klaar bij Amphion: ‘Ik kwam steeds verder van het podium af te staan’

Als u dit leest, is de kans groot dat Charles Droste op zijn fiets vanuit huis in Zoetermeer op weg is naar het Stadstheater in zijn nieuwe woonplaats. Daar begint hij vrijdag 1 september als directeur. Na liefst achttien jaar viel de deur van Theater Amphion in Doetinchem donderdagmiddag voor het laatst dicht achter Droste.