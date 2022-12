Ziekenhuizen liggen vol door patiënten met luchtwegklachten en gebrekkige doorstroming

Griepepide­mie in Nederland: 'Klachten lijken erg op die van Covid-19'

Het aantal mensen met griep is dusdanig gestegen, dat nu officieel sprake is van een epidemie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat dat weten. ,,In steeds meer keel- en neusmonsters van mensen met griepachtige klachten wordt het griepvirus gevonden.”

21 december