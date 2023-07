Zo komen jij en je kids de zomervakantie wel door: 10x Doetinchemse tips

Eenzijdig ongeval in Rekken: bestuurder gewond, herders­hond uit voertuig gehaald

Een automobilist is vrijdagmorgen gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Rekken. De bestuurder reed vanuit Rekken richting Eibergen toen het misging. Op onverklaarbare wijze raakte hij van de weg. De auto belandde via een sloot tegen een boom en kwam daar tot stilstand.