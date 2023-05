Zorg is emotie in de Achterhoek, Menzis pleit voor verandering: ‘Het blijft niet zoals het was’

Hoe kijkt Menzis naar de zorg in de Achterhoek? ,,We zien dat het begint te knellen. De grootste uitdaging ligt in de personeelsproblemen. Er is gewoon menskracht tekort. Geld is er wel, zorgvraag ook, daar ligt het probleem niet. Maar we zien dat het lastig is om mensen binnen de zorg aan het werk te houden. Opleiden lukt, daar komen nog mensen op af, maar we zien toch dat relatief veel medewerkers afhaken. Daarnaast gaan de komende jaren veel zorgmedewerkers met pensioen.”

Meer ziekte, minder zorgverleners. Dat wordt een uitdaging. Wat is jullie taak als zorgverzekeraar daarin?

,,Onze taak is verbinden. Partijen aan tafel krijgen, want we moeten het binnen de zorg echt samen doen. Ook een ziekenhuis kan het niet meer alleen af. En dat is soms een verrekt lastige boodschap. Zeker als van een zorgaanbieder meer inspanningen verwacht worden, of dat je taken gaat verliezen. Dan is het aan ons om de data en de feiten scherp te houden.”



Ondanks die feiten lijken in de Achterhoek emoties leidend als het gaat om de ziekenhuizen. Kijk naar de mislukte fusie en de problemen in Zutphen.

,,Emoties op zich zijn het probleem niet. Sterker nog. Die staan voor liefde en betrokkenheid. De emoties ontstaan vaak vanuit angst voor wat komt en dreigt te verdwijnen. Onze rol als zorgverzekeraar is om te helpen die emoties te kanaliseren aan de hand van data en door perspectief te bieden. Dat is niet altijd even makkelijk, maar uiteindelijk zijn we allemaal bezig met het beschikbaar houden van zorg voor onze inwoners. Dat bindt ons.”