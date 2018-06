Blijft Uruguay ook tegen Portugal zonder tegendoelpunten?

VoorbeschouwingUruguay bereikte onbedreigd de achtste finales. Vanavond zal het in de knock-outfase heel wat lastiger worden, want in Sotsji is Europees kampioen Portugal de tegenstander.

Door Yorick Groeneweg

Naar wie moeten we kijken?

Diego Godín is de leider van Uruguay, het enige land dat in Rusland nog geen doelpunt tegen heeft gekregen. Met Egypte, Saoedi-Arabië en Rusland was de tegenstand dan wel beperkt, de verdediging stond als een huis. Als iemand in Rusland Cristiano Ronaldo kan stoppen, is hij het wel. De 32-jarige verdediger vormt bij La Celeste doorgaans een ijzersterk centraal duo met José María Giménez. Beiden spelen bij Atlético Madrid en nemen dus automatismen mee naar de nationale ploeg.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar?

Twee keer speelden Uruguay en Portugal tegen elkaar, maar dat is lang geleden. In 1972 werd het 1-1. De eerste ontmoeting was in 1966. In Estádio Nacional won Uruguay met 3-0 na een hattrick van José Torres. Een link waar de spelers van nu meer mee hebben: twee Uruguayanen speelden afgelopen seizoen in Portugal. Maxi Pereira en Ricardo Pereira waren ploeggenoten bij FC Porto. Sebastián Coates zat afgelopen seizoen bij Sporting Lissabon in de kleedkamer met Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes en Gelson Martins.

Wie is de favoriet?

Afgaande op de prestaties van beide landen op de laatste WK’s is Uruguay favoriet. In 2014 sneuvelde La Celeste in de achtste finale, in 2010 werd de ploeg van bondscoach Óscar Tabárez zelfs vierde. De laatste keer dat Portugal op een mondiale eindronde een knock-outduel won, was heel wat langer geleden. Twaalf jaar om precies te zijn. In 2006 was dat in de achtste finale tegen Oranje. Die wedstrijd staat ook wel bekend als de 'Slag om Nürnberg', omdat scheidsrechter Valentin Ivanov liefst zestien keer de gele kaart trok.

Kunnen we spektakel verwachten?

Beide landen hebben topaanvallers. Uruguay heeft voorin Luis Suárez en Edinson Cavani, Portugal natuurlijk Ronaldo. Toch is het de vraag of die vanavond in Sotsji in stelling worden gebracht. In aanloop naar het WK voorzag Uruguay-bondscoach Óscar Tabárez zijn ploeg van nieuw elan. Met middenvelders als Rodrigo Betancur (Juventus) en Matías Vecino (Internazionale) leek het iets offensiever dan voorheen, maar in de groepsfase bewees Uruguay dat de ‘nul’ nog altijd heilig is. Portugal ontsnapte tegen Iran aan een vroege uitschakeling. Ondanks de sensationele eerste wedstrijd tegen Spanje (3-3) deed Portugal denken aan het team dat twee jaar geleden in Frankrijk Europees kampioen werd. Zelden was het sprankelend, maar toch rolde het gehaaide team door het toernooi. Lukt dat nu weer?

Verder nog iets opvallends?

Óscar Tabárez (71) wordt de oudste bondscoach in een knock-outduel op een WK ooit. De enige zeventiger was vooralsnog Cesare Maldini. Toen de Italiaan het in 2002 met Paraguay opnam tegen Duitsland voor een plek in de kwartfinale was Maldini 70 jaar en 130 dagen oud. De Zuid-Amerikanen verloren met 1-0. Lees hier meer over Tabárez.