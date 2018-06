Boussatta lanceert WK-show 'Alle ballen op Ziyech'

Rondom alle wedstrijden van Marokko wordt de talkshow live gestreamd op de website van NPO-programma De Nieuwe Maan, opgenomen in de koffiezaak van Boussatta in Amsterdam-West. AD-columnist Willem van Hanegem is bij alle groepswedstrijden van Marokko op 15, 20 en 25 juni te gast.

Wat is het idee achter dit programma?

Boussatta: ,,Bij Marokko spelen op dit WK vijf Nederlandse jongens. Ze dragen het shirtje van Marokko, maar ze zijn opgegroeid in Dronten, in Huizen enzovoort. Bij hun clubs in de eredivisie worden ze iedere week toegejuicht, maar waarom bij Marokko dan niet? Met deze show willen we ze op een leuke, ludieke manier steunen. Daarnaast willen we gewoon een tof programma maken met aandacht voor het Marokkaanse voetbal op dit WK, met speciale aandacht voor ‘onze’ jongens.’’

Voel je een gebrek aan sympathie voor het Marokkaanse team?

,,Als je de polls moet geloven, steunen heel veel Nederlanders België tijdens het WK. Dan denk ik: hoezo eigenlijk? Leuke en goede spelers hoor, maar wat hebben wij nou eigenlijk met België te maken? In Nederland wonen 400.000 Marokkanen, in de eredivisie voetballen prachtige Marokkaanse spelers. In praatprogramma’s wordt iedere week gepraat over Ziyech of El Ahmadi en noem ze maar op. Waarom nu dan niet – of althans zo weinig? Voetbal lijkt mij een heel mooie manier om te verbinden, om gewoon samen te genieten van de wedstrijden.’’

Is dat ook het doel van het programma: verbinden?

,,We maken het als een steuntje in de rug voor de Marokkaans/Nederlandse jongens in Rusland, maar als het ook een bindend effect heeft, dan zou dat een heel mooi gevolg zijn. Laatst heb ik meegewerkt aan een programma van Andere Tijden Sport. Ik had daarmee niet als specifiek doel om begrip te kweken voor de keuzes van Marokkaanse jongens, ik heb gewoon mijn mening en ervaringen geschetst, maar als ik zie wat een reacties daar op kwamen vanuit alle hoeken van de samenleving: fantastisch.’’