Brazilië met goed gevoel naar WK na zege op Oostenrijk

Brazilië gaat met veel vertrouwen naar het WK in Rusland. De Seleção won vandaag in Wenen ook de afsluitende oefeninterland. De Brazilianen versloegen Oostenrijk met 3-0 dankzij doelpunten van Gabriel Jesus, Neymar en Philippe Coutinho.

De vijfvoudig wereldkampioen had eerder dit jaar ook al gewonnen van Rusland (3-0), Duitsland (1-0) en Kroatië (2-0). De ploeg van bondscoach Tite begint de jacht op de zesde wereldtitel volgende week zondag in Rostov tegen Zwitserland. De andere tegenstanders in de groep zijn Costa Rica (op 22 juni) en Servië (27 juni).

Aanvaller Neymar begon tegen Oostenrijk voor het eerst in de basis sinds hij eind februari een botje in zijn voet brak tijdens een competitiewedstrijd van zijn club Paris Saint-Germain. De duurste voetballer ter wereld had vorige week als invaller tegen Kroatië al gescoord en deed dat in Wenen na ruim een uur spelen opnieuw, na een flitsende actie langs twee verdedigers. Met een schijnbeweging zette Neymar de Oostenrijkers op het verkeerde been, waarna hij zijn 55e treffer voor de nationale ploeg binnen schoot. Neymar evenaarde met dat aantal Romário. Alleen Ronaldo (62) en Pelé (77) staan nog boven hem.

Spits Gabriel Jesus had tien minuten voor rust de score geopend, toen een gekraakt schot van linksback Marcelo voor zijn voeten belandde. Coutinho krulde de bal in de 69e minuut langs de Oostenrijkse keeper en tekende daarmee voor de 3-0. Oostenrijk had de voorgaande zeven interlands allemaal gewonnen, maar bleek geen partij voor de Brazilianen.