'Buikpijn bij het zien van de aftakeling van Diego Maradona'

'Vloek' van wereldkam­pi­oen treft ook Duitsers

27 juni Het overkwam Frankrijk in 2002, Italië in 2010 en Spanje in 2014. En nu vliegt ook Duitsland als regerend wereldkampioen al in de groepsfase uit het WK. Voor de 'Mannschaft' is het mondiale toernooi in Rusland na drie wedstrijden voorbij.