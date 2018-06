De Rekenmeesters: nu Duitsland weg is, telt alleen groepswinst in poule E

Op voorhand leek het logisch dat de nummer 1 óf 2 van deze poule in de volgende ronde Duitsland zou loten. En wees eerlijk, dat wil niemand in de achtste finales. Maar de Duitsers bezweken vanmiddag onder de druk (0-2 tegen Zuid-Korea) en dus speelt de groepswinnaar uit poule E tegen Mexico, dat vandaag van de mat werd gespeeld door Zweden (0-3). Dat land werd door de inzinking van de Duitsers plotseling groepswinnaar. De nummer 2 uit poule E krijgt dus Zweden voor de kiezen.



Wat zegt dat over de mogelijke scenario's? Het lijkt er nu vooral op dat het er elk land aan gelegen is om zo hoog mogelijk te eindigen in de groep. Duitsland hoeft niet meer ontweken te worden en afgaande op vanmiddag speel je in de achtste finales liever tegen Mexico dan tegen Zweden. Brazilië speelt vanavond tegen Servië en moet zorgen dat er niet wordt verloren. Dan is kwalificatie voor de achtste finales een feit. Maar Servië moet op diens beurt zeer waarschijnlijk winnen om zich te kwalificeren. Een gelijkspel tegen Brazilië zou alleen genoeg zijn als het al uitgeschakelde Costa Rica wint van Zwitserland.



Zwitserland heeft een prima uitgangspositie. Niet verliezen van Costa Rica - dat nog geen punten heeft gepakt en goals heeft gemaakt - is genoeg voor kwalificatie voor de achtste finales. Mocht er onverhoopt toch worden verloren, moet Zwitserland hopen dat Brazilië 'gewoon' wint van Servië. Dan blijven de Zwitsers op de tweede plek staan. De ploeg van bondscoach Vladimir Petkovic kan groepswinnaar worden door te winnen, maar dan moet Brazilië punten verspelen tegen de Serven of er moet flink aan het doelgemiddelde worden gewerkt.