Denen en Australiërs gaan er vol voor in duel met Nederlands tintje

voorbeschouwingDenemarken-Australië, de wedstrijd die om 14.00 uur begint, is om meerdere redenen een wedstrijd om naar uit te kijken. Voor het Australië van Bert van Marwijk is er nog helemaal niks verloren. Het zal knokken worden, maar dat is de Socceroos wel toevertrouwd. Een voorbeschouwing.

Naar wie moeten we kijken? Aaron Mooy kreeg de handen op elkaar met zijn optreden tegen Frankrijk. De Australische middenvelder, die ook over een Nederlands paspoort beschikt, was goed aan de bal en zat overal tussen. Op die manier zorgde hij er voor dat de zwaar favoriete Fransen tot het uiterste moesten gaan voor de overwinning. ,,Hij is goed genoeg om met het Franse elftal mee te spelen", zei Ljubo Milicevic, oud-international van Australië na de wedstrijd. Als Mooy, die voor Huddersfield Town speelt, vandaag weer zo goed is, mag Australië hopen op punten.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar? Ja, drie wedstrijdjes, allemaal vriendschappelijk. Denemarken won er twee, Australië één. Veel doelpuntenmakers uit die wedstrijd speelden in Nederland. Tomasson, Emerton, (Daniel) Jensen en Bjelland vonden allen het net.

Wie is de favoriet? Denemarken, licht. Als de ploeg wint is het zo goed als zeker van de volgende ronde. Maar makkelijk zal dat niet worden. Want hoewel Denemarken nu op drie punten staat en Australië op nul, vielen de Denen juist wat tegen in de wedstrijd tegen Peru, en vielen de Australiërs tegen Frankrijk alleszins mee. Denemarken had veel moeite met de dynamiek van Peru en slaagde er maar moeizaam in om spelmaker Eriksen diep op de Peruviaanse helft aan de bal te krijgen. Ook het Australische spel zal er vandaag op gericht zijn om de kleine nummer tien onschadelijk te maken.

Kunnen we spektakel verwachten? Australië vecht al voor zijn laatste kans. Onder coach Bert van Marwijk gaan waarschijnlijk niet meteen alle trossen los, maar aanvallen zit bij de Socceroos in het dna. Denemarken zal ook willen winnen, in de wetenschap dat Frankrijk nog wacht. Dat belooft veel goeds.

Verder nog iets opvallends? Ja. De laatste keer dat Bert van Marwijk als coach tegen de Denen speelde, verloor hij. Het was de EK-wedstrijd Nederland-Denemarken in 2012, waarin Michael Krohn-Dehli de enige goal maakte, een listig balletje door de benen van doelman Stekelenburg. De oud-speler van Ajax, RKC en Sparta zit ook nu weer bij de Deense selectie. Hij kwam dit seizoen voor de zoveelste keer terug van zwaar blessureleed.