Deschamps vol vertrouwen: rust, vertrouwen en concentratie

Deschamps zei zaterdag tijdens de afsluitende persconferentie dat het in zijn ogen om drie C's draait: calm, confidence en concentration, oftewel: rust, vertrouwen en concentratie. ,,Als voetballer is er niets mooiers dan het spelen van dit soort wedstrijden. Het is een voorrecht'', aldus Deschamps, die in 1998 als voetballer de wereldtitel met Frankrijk pakte. ,,We hebben onze spelers zo goed mogelijk voorbereid en ze steeds gewezen op de drie C's. We zijn klaar voor de finale.''

De selectie van Frankrijk is in vergelijking met het EK op veel plaatsen gewijzigd. Deschamps: ,,Veel jonge spelers hebben pas hier in Rusland geleerd wat het is om een groot toernooi te spelen. De Kroaten zijn al langer bij elkaar, maar elk team dat we hier op het WK zijn tegengekomen had meer ervaring dan wij. We hebben ontzettend veel kwaliteit.''