Dit moet je weten over de troostfinale

Naar wie moeten we kijken?

In elk geval niet naar Adnan Januzaj. Die was nog matchwinner in de eerdere Engeland-België-editie van dit toernooi. Maar dat was een wedstrijd tussen de B-garnituur van beide landen . En België gaat gewoon met de A-ploeg spelen, zo lijkt het. Let dus maar gewoon weer op Harry Kane die zijn topscorerstitel (zes goals) veilig zal willen stellen. Of steekt Romelu Lukaku (vier doelpunten) daar een stokje voor?

© ANP

Hebben de ploegen een verleden met elkaar?

En nog wel heel recent ook. Maar over die wedstrijden van 28 juni hebben we het vaak gehad. Meer in het oog springt die ene confrontatie in 1990. De rake, halve omhaal van David Platt na de magnifieke assist van Paul Gascoigne. In de één na laatste minuut van de verlenging van de achtste finales. Toen de Engelsen nog niet over football is coming home zongen en België nog niks wist van een gouden generatie.

Wie is favoriet?

Dan toch wel België. Die moeten nog de prestatie van het WK van 1986 verbeteren. Toen werd België vierde. En we denken allemaal: een betere prestatie ligt niet direct het vooruitzicht voor hen. Zou de premie wellicht nog helpen? Die is 435 duizend euro de man. Welnee, dat verdienen Hazard en De Bruyne in twee weken bij hun Engelse werkgevers.

Kunnen we spektakel verwachten?

België en Engeland hebben ons dit WK veel kijkplezier bezorgd. Bovendien: wereldkampioen word je toch niet meer. De druk is weg. Een mooie vrijbrief om schitterend aan te gaan vallen.

OP 28 juni speelden Engeland en België ook al tegen elkaar: Fabian Delph in duel met Adnan Januzaj, die het enige doelpunt zou maken. © BELGA

Verder nog iets opvallends?

Troostfinales kunnen nog best leuk zijn. Vier jaar geleden rolden Oranje zomaar even elf gewonde Brazilianen op met 3-0. Die van het WK 1998 herinneren we ons vooral door de mislukte salto van Boudewijn Zenden. Gaat u er sowieso maar voor zitten. De laatste keer dat er minder dan drie keer werd gescoord tijdens de troostfinale was in 1974.