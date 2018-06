Dit zijn de jongste, oudste, kleinste, langste en zwaarste speler op het WK

PSV'er Arias en ex-Aja­cied Sánchez met Colombia naar WK

17:27 Santiago Arias gaat met Colombia naar het WK voetbal in Rusland. Bondscoach José Pekerman heeft de verdediger van PSV opgenomen in zijn definitieve selectie. Dat liet hij weten vanuit Milaan, waar de selectie zich op het trainingscomplex van AC Milan aan het voorbereiden is.