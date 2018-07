Drie keer verlenging, maar geen enkele blessure bij Kroaten

Dat zei bondscoach Zlatko Dalic in aanloop naar het duel in Moskou. ,,Er zijn wel spelers met kleine blessures, maar die komen daar wel overheen. Er is niemand bij die heeft gezegd dat hij niet kan spelen.''



Dalic gaf vijf basisspelers rust in de training op vrijdag. Niet zo gek, want de Kroaten hebben al drie wedstrijden achter elkaar een verlenging moeten spelen (tegen Denemarken in achtste finales, Rusland in kwartfinales en Engeland in halve finales). ,,We hebben ook niet echt getraind, rust en ontspanning waren belangrijker.''



De bondscoach kijkt met vertrouwen naar de eindstrijd tegen de Fransen, ook al verloor Kroatië in de laatste vijf ontmoetingen drie keer en was het twee keer gelijk. ,,Die statistieken zeggen me niets en hebben voor een WK-finale geen enkele waarde. Het maakt niet uit tegen wie we spelen. We zijn er trots op dat we in de finale staan; in Kroatië zal zondag de aarde schudden.''