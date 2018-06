Ebuehi in definitieve WK-selectie Nigeria

Bij de verdedigers van Nigeria staan ook de namen Kenneth Omeruo en William Troost-Ekong. De 24-jarige Omeruo staat onder contract bij Chelsea en speelde op huurbasis voor Den Haag in het seizoen 2012/2013. Troost-Ekong is net als Ebuehi geboren in Haarlem maar bracht zijn jeugd door in Engeland waar hij speelde voor Fulham en Tottenham Hotspur. FC Groningen haalde de centrale verdediger in 2013 weer naar Nederland en verhuurde hem aan FC Dordrecht. Tegenwoordig speelt de 24-jarige Troost-Ekong bij Turkse Bursaspor.



Ahmed Musa, oud-aanvaller van VVV-Venlo, heeft de schifting van Rohr ook overleefd. Grote namen van de 'Super Eagles' zijn John Obi Mikel (Tianjin), Victor Moses (Chelsea) en Alex Iwobi (Arsenal).



Nigeria is op het WK ingedeeld in groep D met Kroatië, IJsland en Argentinië.