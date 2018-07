Fernando Hierro stapt op bij Spanje

Southgate prijst veerkracht Engeland

7 juli Bondscoach Gareth Southgate van Engeland was vol lof over zijn team na het bereiken van de laatste vier op het WK van Rusland door Zweden met 2-0 te verslaan. ,,Ik was vooraf bezorgd, want die verlenging en strafschoppenserie tegen Colombia had ons veel energie gekost. ''