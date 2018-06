Welke favoriet moet nu al zijn koffers pakken?

Natuurlijk hoopt de wereld op weer een fenomenaal doelpunt van Lionel Messi en op splijtende rushes van Kylian Mbappé. Maar als één speler het verschil kan maken, is het de Fransman N’Golo Kanté. Natuurlijk, de middenvelder is niet iemand die meteen in het oog springt, met verfijnde steekpasses – al kan hij een aardig potje voetballen. Maar misschien is hij precies de speler die tegenstander Argentinië mist. De Zuid-Amerikanen spelen met Javier Mascherano als verdedigende middenvelder. Die strijdt weliswaar voor elke meter, maar is bepaald niet onfeilbaar.



Kanté daarentegen heerst als een veldheer, raapt tweede ballen op, zit zijn tegenstander op de huid en blíjft lopen. Opvallend is niet alleen het aantal kilometers dat Kanté maakt – dat is ver bovengemiddeld - maar vooral de snelheid waarop hij dat doet. Uit statistieken van de FIFA blijkt dat hij tegen Australië slechts 27,3 procent van zijn meters in wandeltempo (minder dan 7 km/h) aflegde. Bij zijn teamgenoten was dat gemiddeld ruim 35 procent. Kanté is stofzuiger, kilometervreter en aanjager ineen, en dus is Frankrijk vaak de baas op het middenveld. De sleutel tot een overwinning op Argentinië?