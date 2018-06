Gaan België en Engeland spelen om te verliezen?

Volledig scherm Harry Kane : WK-topscorer met vijf goals. © Getty Images Naar wie moeten we kijken?

Dat is nu dus de grote vraag! In elk geval niet naar de Belgen Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen en Thomas Meunier, die bij een gele kaart zijn geschorst voor de achtste finales. Bondscoach Roberto Martinez neemt vanavond geen risico met zijn belangrijkste spelers en houdt ook spits Romelu Lukaku daarom waarschijnlijk op de bank. Zijn Engelse collega Gareth Southgate komt eveneens met een gewijzigde ploeg. Wie dus had gehoopt op een spannende strijd tussen de WK-topscorers Harry Kane (vijf goals) en Lukaku (vier goals) kon wel eens bedrogen uitkomen.

Wat staat er vanavond op het spel?

De groepswinst. Of beter gezegd, het voorkomen daarvan! Want de nummer één van groep G stuit in de kwartfinale waarschijnlijk op topfavoriet Brazilië. De nummer twee krijgt Zweden of Zwitserland als tegenstander bij de laatste acht en heeft een veel eenvoudiger route naar de finale. Loser takes all? Best mogelijk, maar zo makkelijk zal het niet zijn om – bij voorkeur een beetje onopvallend – net geen groepswinnaar te worden. Engeland heeft bij een gelijkspel bijvoorbeeld twee gele kaarten nodig om een beetje fatsoenlijk tweede te kunnen worden.

Wie staat er het beste voor?

Engeland en België hebben beide zes punten uit twee wedstrijden en ook nog eens exact hetzelfde doelsaldo (acht voor, twee tegen). Bij een gelijk aantal punten geven de volgende criteria de doorslag: doelsaldo, gemaakte doelpunten, onderling resultaat, fair play en als laatste loting. Bij een gelijkspel vanavond geeft het aantal kaarten de doorslag. Engeland heeft dit WK twee keer geel gekregen - eentje minder dan België - en is daarom in het voordeel. Of in het nadeel natuurlijk. Bent u er nog?