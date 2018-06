Haarlemmer Troost-Ekong: in drie jaar van FC Dordrecht naar WK met Nigeria

Troost-Ekong zal deze maand basisspeler zijn bij Nigeria, dat het in poule D opneemt tegen Kroatië, IJsland en Nigeria. Binnenkort neemt de robuuste verdediger het dus op tegen Lionel Messi, maar drie jaar geleden speelde de in Haarlem geboren verdediger nog in de betrekkelijke anonimiteit bij FC Dordrecht.



Troost-Ekong werd net als Ebuehi (deze zomer van ADO naar Benfica) geboren in Haarlem. Allebei hebben ze een Nederlandse moeder en Nigeriaanse vader. Troost-Ekong begon met voetballen bij SV Overbos in Hoofddorp, voor hij naar een kostschool in Engeland verhuisde waar hij bij Bishop's Stortford ging spelen. Daar viel hij al snel op bij de scouts van grote clubs uit de regio en zo kwam hij op zijn dertiende in de jeugdopleiding van Fulham terecht. Twee jaar later, in de zomer van 2010, werd hij overgenomen door Tottenham Hotspur. Daar speelde hij van zijn zeventiende tot zijn twintigste, maar tot een debuut in de hoofdmacht van de Londense topclub kwam het nooit. Wel maakte hij er vrienden, zoals zijn leeftijdsgenoot Harry Kane. Gisteravond stond hij tegenover de topschutter van Tottenham Hotspur, die al twee keer topscorer van de Premier League werd. ,,Harry was een van de eerste jongens die de tijd voor mij nam en mij hielp met zaken buiten het voetbal, bijvoorbeeld met inschrijfformulieren invullen. Ook hij moest lang wachten op zijn kans, maar het is fantastisch om te zien hoe goed hij het sindsdien doet," zegt Troost-Ekong in dit interview met de Telegraph.