Het basiskamp van Brazilië lijkt wel een all-in-vakantie

Welkom in het basiskamp van Brazilië, waar de familie mee-eet, plonst en plenst. Voetbal is er, zelfs in aanloop naar de Rode Duivels, niet altijd bittere ernst: vrouwen en kinderen eerst, zo constateerde de Belgische verslaggever Kristoff Terreur.

Door Kristoff Terreur

En zo kan het dus in het Swissôtel voorvallen dat in de ontbijtzaal plots de moeder van wereldvedette Neymar aan de tafel schuin tegenover je komt zitten. ,,Sta ik mooi op de foto?´´, schaterlacht Nadine Gonçalves dos Santos, terwijl ze het schermpje van onze smartphone checkt. ,,Bom. Bom. Goed." Haar duimpje gaat omhoog. De permissie voor publicatie is er. IJdelheid zit dan toch in de familie-Neymar. De mama van de duurste voetballer ter wereld, die vorige zomer 222 miljoen euro opbracht, spreekt zelden met de media. Voor een babbel met een Belg maakt ze echter met plezier enkele minuten vrij. ,,Ik weet eerlijk gezegd niet of we gaan winnen van België", zegt ze. ,,Het zal gaan om details. Ik geloof erin, ik heb vertrouwen in. Normaal gesproken zal hij tegenover Thomas Meunier staan. Die twee spelen samen bij Paris Saint-Germain en kunnen goed met elkaar overweg, weet ik. Maar voor mijn zoon verandert dat niets."

Theater

Met zichtbare trots vertelt ze over haar oudste zoon. Mikpunt van schoppers, maar tegelijk in het oog van de storm door zijn opzichtige theater. ,,Als moeder heb ik het toch moeilijk met die vele overtredingen. Hij moet veel incasseren, maar dat hoort nu eenmaal bij het voetbal. Ze hebben hem nu al 23 keer tegen de grasmat gewerkt... Dat is veel, maar ik vind mijn jongen ook een moedig baasje. Met de kritiek probeer ik om te gaan. Ik heb er mijn mening over, jij de jouwe en ieders de zijne. Ondanks alles blijft mijn zoon zijn verantwoordelijkheid nemen op het veld. Met dank aan God maakt hij het goed. En hij blijft ook presteren. Alles wat telt is mijn zoon en wat hij in de toekomst gaat doen. Niet wat ze over hem zeggen. Hij voelt zich goed in Parijs. Hij heeft geen enkele reden om er te vertrekken."

Relaxado

Wanneer de avond valt in het Swissôtel Resort Kamelia in Sotchi, heerst in de ontbijtzaal nog een drukte van jewelste. Hoge stemmetjes domineren. Kinderen krijsen en ravotten. Aan de zwembadzone vliegt een lederen bal met veel kracht over en weer. Real Madrid-vedette Marcelo voetbalt vrolijk met zijn kleine krullenbol mee, alsof hij binnen een paar dagen geen belangrijk duel in zijn agenda heeft. Op het terras tafelen andere miljoenenvoetballers gezellig met hun vrouwen, vrienden en familie. In de cafetaria geeft tweede keeper Ederson zijn jongste een papje. Aan de tafel van Barcelona-ster Philippe Coutinho wordt er druk gekeuveld en hard gebulderd. Er hangt een ontspannen vakantiesfeertje over het Braziliaanse kamp. Relaxado. Andere hotelgasten krijgen de foto's en de handtekeningen die ze willen, zonder stress of tegenzijn. ,,Bom dia", zegt Marcelo met een brede glimlach tegen alle passanten, ook tegen uw verslaggever die langs wandelt. Iedereen is welkom. Alleen de barbecue, de caipirinha, een bandje en Neymar zelf - die heeft zich teruggetrokken op zijn kamer - ontbreken om het af te maken.

Kleerkasten

Als je de draconische veiligheidsmaatregelen en de aparte vleugel die de Braziliaanse voetbalbond heeft gereserveerd voor zijn voetballers zou negeren, zou je jezelf in een luxueus all-inresort met familie-imago wanen. Eerder dan in een hotel waar de Braziliaanse nationale ploeg met internationale sterren zich voorbereidt op de clash met de Rode Duivels. Zelfs het binnenstebuiten keren van elke inkomende wagen, de metaaldetectoren bij de entree, de bagagescanners en de spiedende kleerkasten aan elke toegangsdeur halen de gezelligheid niet naar beneden. Doelman Alisson Becker begeleidt vrouw Natalia, arm om haar heen, romantisch naar haar kamer aan de andere kant van het hotel - alleen samen slapen is verboden. Ondertussen versperren twee buggy's de doorgang in de lobby. Familieleden komen samen om hun favoriete voetballer een goede nachtrust te wensen.

Het zijn taferelen die het personeel van het vijfsterrenhotel ondertussen gewend is na drie weken met de 'Goddelijke Kanaries'. Ze kijken niet meer op als de moeder van Gabriel Jesus zich neervlijt op de grote, roze opblaasbare flamingo die in het zwembad drijft. Of als Davi Lucca, Neymars zesjarige zoontje, met het geluid van zijn iPad de rust van de andere eetgasten verstoort - tot afgrijzen van de nanny. In tegenstelling tot bij de Belgen en veel andere teams, waar de vrouwen, vriendinnen, kinderen en familie alleen op een beperkt aantal familiedagen welkom zijn en gewone gasten worden geweerd, is het bij Brazilië dus open deur. Vrouwen en kinderen eerst, ook al laten ze hun mannen tijdens de dag gerust. Hun eerste moment samen vindt doorgaans plaats na de avondtraining, waar de spelers vaak balletjes trappen met de spruiten en persfotografen leuke plaatjes laten schieten voor de sociale media. A familia é sagrada. De familie is heilig. Een huiselijk gevoel dat de samenhorigheid volgens trainer Tite moet versterken. Hij ziet de aanwezigheid van de kroost niet als stoorzender, eerder als prestatiebevorderend. Zouden enkele Duivels, die erg gehecht zijn aan hun kinderen, nu niet met jaloezie meelezen?

Middagdutje