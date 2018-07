Hoe de media reageren op sensationele zege België

'Als een feniks uit het puin', zo kopt Het Laatste Nieuws. ,,Minuut 94 in Rostov-on-Don: een Gouden Counter van de Gouden Generatie. Hoeveel seconden was dit? Een handjevol voor de eeuwigheid. [...] In extase zouden de Rode Duivels, samen met bobo's, even later op de pers toestappen. Brazilië, heeft u dat gezien? Maar vrijdag zal het een pak beter moeten, jongens. Voor vijf Japanners heb je één Neymar Junior. Kunnen we Marouane nog klonen?



De Morgen

Net als Het Laatste Nieuws heeft ook De Morgen 'delirium' als kop op het sportkatern. Delirium kan omschreven worden als een staat van ernstige verwardheid. Waarschijnlijk het gevolg van een 0-2 achterstand en daarna een ongelooflijke vreugde-explosie bij de 3-2. Ook in de kop bij het verhaal wordt gerefereerd aan de ongekende klasse bij onze zuiderburen: 'Gouden wissels redden gouden generatie'. Maar net als de krantenconcurrent blijft ook dit Belgische medium kritisch. ,,Goed gedaan? Neen, dit was slecht en als België in die veldbezetting met die intensiteit vrijdag Brazilië (niet) aanpakt, kunnen we aan de rust de terugvlucht boeken."