IJslandse held Halldórsson bestudeerde penalty's Messi

,,Dat was een groots moment voor mij, een droom die uitkomt'', zei Halldórsson. ,,Onze eerste wedstrijd ooit op een WK, tegen een van de beste teams ter wereld die beschikt over de beste speler van de wereld. Ik had mijn huiswerk gedaan, want ik wist dat dit kon gaan gebeuren. Ik heb veel penalty's van Messi teruggezien. Ik heb ook gekeken wat ik zelf deed tijdens de laatste strafschoppen die ik tegen kreeg. Dat hebben de Argentijnen ongetwijfeld ook gedaan en op basis daarvan zullen ze een plan hebben gemaakt.''

,,Ben jij de oom van Cristiano Ronaldo of zo?'', vroeg Halldórsson aan een journalist die zich afvroeg waarom IJsland zo blij was met het punt in Moskou. ,,We hebben op het EK gemerkt hoe belangrijk het is om het toernooi meteen te beginnen met een resultaat. We willen de volgende ronde halen en daarom is dit een belangrijk punt. Ons plan werkte nagenoeg perfect.''