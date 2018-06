Kane in de wolken: Het is geweldig!

,,Het is geweldig!'', jubelde de topscorer van Tottenham Hotspur. ,,Ik ben enorm trots op onze ploeg. We hebben karakter getoond. Daardoor hebben we in de eindfase toch nog de winst kunnen afdwingen.''



Kane was redelijk tevreden over de eerste helft. ,,We speelden goed, maar kwamen te weinig tot scoren. Na de rust bleven we erin geloven. Zo hoort het ook op een WK. Dan moet je tot de laatste seconde blijven strijden. Dat kan deze ploeg ook. We zijn zowel op als buiten het veld een sterke eenheid.''



Kane vond de (benutte) strafschop voor Tunesië, na een slaande beweging van Kyle Walker, goedkoop gegeven. ,,Dan hadden wij er in de tweede helft ook nog wel een paar verdiend. Ze grepen ons overal vast en trachtten ons op alle mogelijke manieren af te stoppen. Het is dan toch een beetje gerechtigheid dat het dan toch nog lukt in de extra tijd. Ik ben helemaal in de wolken.''