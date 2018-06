Komt Cahill dit WK in een rijtje met Pelé, Seeler en Klose?

De Duitse aanvaller Thomas Müller staat nu op tien goals op voorgaande wereldkampioenschappen, het meeste van alle 736 aanwezige spelers op het WK in Rusland. Daarna volgen James Rodríguez (Colombia), Luis Suárez (Uruguay), Gonzalo Higuaín (Argentinië), Lionel Messi (Argentinië) en Tim Cahill (Australië); allemaal met vijf goals. Cristiano Ronaldo scoorde tot op heden pas drie keer op een WK, steeds eenmaal op de voorgaande toernooien. De Portugese sterspeler en Cahill kunnen met een doelpunt op dit WK in een rijtje met de Braziliaan Pelé en de Duitsers Uwe Seeler en Miroslav Klose komen. Zij scoorden allemaal op vier WK's, een gedeeld record.

Lees ook Van ode tot ontmoeting: een interview met Tim Cahill Lees meer

Enquete poll Lukt het Tim Cahill om ook op zijn vierde WK te scoren? Ja

Geen idee

Nee Lukt het Tim Cahill om ook op zijn vierde WK te scoren? Ja (67%)

Geen idee (14%)

Nee (19%)

Volledig scherm Tim Cahill nam donderdag in Kazan alle tijd voor de pers. © AFP Waar de 33-jarige Ronaldo wellicht nog op het WK 2022 zal spelen, wordt het voor de 38-jarige Cahill zijn laatste kans om in dit rijtje te komen. ,,Het betekent al heel veel voor mij om hier nu in Rusland te zijn, want ik heb er het afgelopen jaar keihard voor gewerkt om hier in topconditie te zijn. Als ik dan ook nog zou scoren, zou dat helemaal fantastisch zijn," zei Cahill vandaag op de persconferentie in Kazan, waar Australië het zaterdag (12.00 uur) opneemt tegen Frankrijk. ,,Als de coach mij vraagt om te spelen of in te vallen dan zal ik er staan, zoals ik er altijd heb gestaan voor mijn land. Spelen en scoren voor Australië betekent alles voor mij," vervolgde Cahill, met 50 goals in 106 interlands topscorer aller tijden van de Socceroos. Het is echter nog maar sterk de vraag of en hoeveel speeltijd bondscoach Bert van Marwijk hem zal geven. In de vier interlands onder leiding van de Limburgers speelde Cahill pas 37 minuten, verdeeld over twee invalbeurten. Met zijn twee goals tegen Syrië in november was Cahill wel weer enorm belangrijk in de kwalificatie voor het WK, waar Australië voor de vijfde keer in de historie (eerder alleen in 1974) aanwezig is.

WK 2006: twee goals (tegen Japan)

Australië deed in 1974 dus al mee aan het WK, maar kwam in Duitsland toen niet tot scoren. 32 jaar later lukte dat wel. Cahill werd door bondscoach Guus Hiddink op de bank gehouden in de wedstrijd tegen Japan in Kaiserslautern, maar mocht acht minuten na rust (bij een 1-0 achterstand) invallen voor Mark Bresciano. Met goals in de 84ste en 89ste minuut en nog een assist in de 90ste minuut (op John Aloisi) bezorgde Cahill de Socceroos alsnog de overwinning en groeide de energieke middenvelder uit tot de nieuwe lieveling van de Australische fans. Australië strandde dat WK in de achtste finales, waarin het pas in blessuretijd met 1-0 verloor van de latere wereldkampioen Italië.

Volledig scherm Tim Cahill is het middelpunt van vreugde na zijn goal tegen Japan op het WK 2006. © getty

WK 2010: één goal (tegen Servië )

Cahill had een groot aandeel in de kwalificatie voor het WK 2010 in Zuid-Afrika, waar Australië in Durban begon tegen Duitsland. Australië verloor kansloos (4-0) en Cahill kreeg tien minuten na rust rood na een tackle op Bastian Schweinsteiger. Cahill moest daardoor het tweede pouleduel tegen Ghana (1-1) geschorst toekijken, maar mocht tegen Servië weer meedoen. Bondscoach Pim Verbeek zette de aanvallende middenvelder van Everton direct weer in de basis en dat betaalde zich uit. Cahill kopte Australië na 69 minuten op voorsprong. Na goals van Brett Holman en Marko Pantelic werd het daarna nog 2-1, maar dat was niet genoeg voor een plek in de achtste finales omdat Ghana de schade beperkt hield tegen Duitsland (1-0 verlies).

Volledig scherm Tim Cahill viert zijn goal tegen Servië op het WK 2010 in Zuid-Afrika. © ANP

WK 2014: twee goals (tegen Chili en Nederland)

In 2014 was Cahill niet meer de energieke middenvelder die hij acht jaar lang was bij Everton, maar speelde hij als spits bij New York Red Bulls. Ook bondscoach Ange Postecoglou gebruikte Cahill als targetman, want verder was er weinig scorend vermogen in zijn jonge en talentvolle ploeg. Australië begon het WK in Brazilie met een 3-1 nederlaag tegen Chili, maar Cahill was (opnieuw met een kopbal) wel trefzeker op zijn derde WK. Vijf dagen daarna moest Australië het opnemen tegen Oranje, dat vijf dagen daarvoor nog regerend wereldkampioen Spanje met 5-1 van het veld had gevaagd. Arjen Robben bracht Oranje in de 20ste minuut op voorsprong, maar direct vanaf de aftrap kwam de bal bij de Australische rechtsback Ryan McGowan. Hij zocht direct de diepe bal op Cahill, die al uit de rug van Ron Vlaar en Stefan de Vrij was weggelopen. Cahill dacht niet na en schoot met zijn mindere linkerbeen verwoestend raak, onderkant lat achter Jasper Cillessen. ,,Het was het mooiste moment uit mijn carrière. Op zo'n moment is het gewoon een kwestie van vertrouwen in je kwaliteiten en durven," zei Cahill vorig jaar tegen het AD.

Volledig scherm Tim Cahill schiet met links verwoestend raak tegen Nederland op het WK 2014. © Getty Images

WK 2018: ?

Nu staat de inmiddels 38-jarige Cahill dus voor zijn vierde WK met Australië. Het afgelopen halfjaar speelde hij bij zijn eerste profclub Millwall, nadat hij in december was vertrokken bij Melbourne City. Cahill is vooral mee in de rol als mentor voor de vele spelers die hun eerste WK spelen, maar hoopt ook zelf nog belangrijk te zijn op het veld. ,,We hebben met Andrew Nabbout, Tomi Juric, Jamie Maclaren en mij vier spitsen met allemaal hun eigen kwaliteiten. Het is aan de bondscoach (Bert van Marwijk, red.) om te kijken wat hij in welke wedstrijd nodig heeft, maar hij weet dat ik er zal staan als hij het vraagt." Australië neemt het in Rusland op tegen Frankrijk, Denemarken en Peru.

Volledig scherm Tim Cahill. © Getty Images